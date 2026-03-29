Die beste Chance des 1. FFC Montabaur, gegen die SV Elversberg noch zum Ausgleich zu kommen, war zugleich die umstrittenste Szene dieses Spiels der Frauen-Regionalliga. Drin oder nicht drin – das war hier die Frage.
Lesezeit 2 Minuten
„Schau dir den Bus an“, meinte Kurt Schaaf, der Präsident des 1. FFC Montabaur. „Da siehst du alles. Das ist eine ganz andere Welt.“ Zu dieser Erkenntnis gelangte der langjährige Trainer des Frauen-Regionalligisten, als sich dieser anschickte, der klar favorisierten SV Elversberg auf dem Eschelbacher Rasen das Leben schwer zu machen.