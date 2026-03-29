FFC unterliegt Elversberg 1:2 Tor oder nicht? Lattenknaller von Pies erhitzt Gemüter Marco Rosbach 29.03.2026, 18:12 Uhr

i Wie gewonnen, so zerronnen: Gerade erst hatte Luisa Limbach den 1. FFC Montabaur in Führung gebracht, da ließ sich Rachel Kirps (am Ball) auch von Anna Pies (rechts) nicht stoppen und bereitete über die linke Angriffsseite den Ausgleich durch Ina Keller vor. Marco Rosbach

Die beste Chance des 1. FFC Montabaur, gegen die SV Elversberg noch zum Ausgleich zu kommen, war zugleich die umstrittenste Szene dieses Spiels der Frauen-Regionalliga. Drin oder nicht drin – das war hier die Frage.

„Schau dir den Bus an“, meinte Kurt Schaaf, der Präsident des 1. FFC Montabaur. „Da siehst du alles. Das ist eine ganz andere Welt.“ Zu dieser Erkenntnis gelangte der langjährige Trainer des Frauen-Regionalligisten, als sich dieser anschickte, der klar favorisierten SV Elversberg auf dem Eschelbacher Rasen das Leben schwer zu machen.







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