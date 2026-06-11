Pokalfinale gegen TuS Issel Titelverteidiger Montabaur bereit für letzten Schritt Marco Rosbach 11.06.2026, 22:15 Uhr

i Der 1. FFC Montabaur jubelt, während beim TuS Issel die Köpfe nach unten gehen: Beim 5:1-Heimsieg Ende April sorgte die Mannschaft von Trainer Timo Kluger für klare Verhältnisse. Dieses Ergebnisse wollen sie beim FFC aber nicht überbewerten vor dem Rheinlandpokal-Finale in Andernach. Andreas Hergenhahn

Den steinigeren Weg ins Rheinlandpokal-Finale hatte der 1. FFC Montabaur, der es gleich zu Beginn mit Mitfavorit Bad Neuenahr zu tun bekam. Doch das, was war, interessiert Timo Kluger nicht. Der Fokus liegt einzig und allein auf Gegner TuS Issel.

Was die Saison in der Regionalliga Südwest angeht, haben sich die Frauen des 1. FFC Montabaur und des TuS Issel nicht viel genommen. Mit 38 Punkten haben die Westerwälderinnen die Runde auf Rang sechs beendet und damit eine Position vor dem Team von der Mosel, das lediglich zwei Zähler weniger sammelte.







Artikel teilen

Artikel teilen