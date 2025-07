Mit Platz fünf in der Regionalliga und dem Gewinn des Rheinlandpokals haben sich die Frauen des 1. FFC Montabaur am Maximum bewegt. Dieses Level halten möchte Timo Kluger, wenn er als bisheriger Co-Trainer von Frank Rath zum Chefcoach aufsteigt.

Der 1. FFC Montabaur besteht seit 20 Jahren – und in all dieser Zeit setzt man in der Kreisstadt auf Kontinuität. Alfred Müllers, der Gründer des verbandsweit ersten Vereins nur für Frauen- und Mädchenfußball, hat lange Zeit die Geschicke bestimmt. Nun ist er Ehrenpräsident und wurde von Kurt Schaaf als 1. Vorsitzender abgelöst. Schaaf wiederum war es, der die Frauen über eine lange Zeit trainiert hat, zuletzt mit Frank Rath als Co-Trainer. Rath übernahm dann zu Beginn der vorletzten Saison das Traineramt, und als er aus gesundheitlichen Gründen lange Zeit aussetzen musste, sprang Schaaf erneut in die Bresche und schaffte dank einer famosen Rückrunde noch den Klassenverbleib. Nun konnte er das Traineramt an den wieder genesenen Frank Rath abgeben, der von Timo Kluger als Co-Trainer unterstützt wurde.

„Mehr geht nicht. Das war eine tolle Sache. Das haben wir uns im Vorfeld so nicht vorgestellt.“

Timo Kluger, der bisherige Co- und neue Trainer des FFC

Als Rath sich dann zum Ende der abgelaufenen Saison in den fußballerischen Ruhestand verabschiedete, lag es nahe, dass Timo Kluger ihn auf dem Trainerposten beerbte. Wieder ist ein Co-Trainer intern aufgestiegen zum Chefcoach. Unterstützt wird Kluger bei seiner Aufgabe von Frank Buska als Co-Trainer und Max Pickartz, der sich um die Fitness der Torhüterinnen kümmert. Bei der Rückschau auf die letzte Spielzeit spricht Kluger von einer „überragenden Saison – überragend für die Mannschaft und den Verein“. Hinter den großen Vier belegten die Westerwälderinnen einen hervorragenden fünften Platz. „Mehr geht nicht. Das war eine tolle Sache. Das haben wir uns im Vorfeld so nicht vorgestellt“, zieht der neue FFC-Trainer Kluger ein positives Fazit. Das Sahnehäubchen zum Abschied von Frank Rath war dann der Gewinn des Rheinlandpokals durch ein 1:0 gegen den SC 13 Bad Neuenahr.

Traum vom Einzug in erste DFB-Pokal-Hauptrunde

Das erste Pflichtspiel wird dadurch nicht erst am ersten Regionalliga-Spieltag steigen, sondern im Rahmen der Play-Offs, die erstmals dem DFB-Pokal vorgeschaltet werden. Der Gegner ist am 16. August der SC Siegelbach, der ebenfalls in der Regionalliga Südwest spielt und dem FFC bestens bekannt ist. „Das wird bestimmt kein Selbstläufer, ist jedoch eine machbare Aufgabe. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, dürfen wir in der ersten Runde auf einen attraktiven Gegner aus der Bundesliga hoffen. Aber bis dahin wird noch viel Schweiß fließen“, riskiert Kluger einen Blick nach vorn.

In der Regionalliga strebt er mit seinem neuen Kader einen gesicherten Mittelfeldplatz an. Vor allem möchte Kluger – ganz in der Tradition seiner Vorgänger – frühzeitig Klarheit bezüglich des Klassenverbleibs haben. Schon nach den ersten Trainingseinheiten, schaute der FFC-Coach optimistisch in die Zukunft. Grund dazu gibt ihm der Blick auf den neuen Kader. Zwar wird Marie Narewski in den USA studieren und deshalb nicht zur Verfügung stehen, und die schwangeren Lynn Olgemann und Svenja Becker legen eine Pause ein, dafür gibt es aber auch einige neue Gesichter.

Auftakt in der Liga hat es in sich

Carolin Dillenburg, Feli Gateau und Laetitia Theis, die von der SG 99 Andernach kommen, sind allesamt junge Spielerinnen, die aber schon in höheren Klassen zum Einsatz kamen. Lara Mohrs und Elena Noll vom FV Rübenach bringen viel Erfahrung mit, und die Eigengewächse Jessica Walther (2. Mannschaft) und Ida Narewski (eigene Jugend) komplettieren den Kader. Die Neuen kommen alle aus unserer Region und haben deshalb auch keine langen Anfahrten zum Training und zu den Spielen. Besonders angetan ist Kluger von der routinierten Anna Pies, die vor geraumer Zeit bereits ihre Schuhe an den berühmten Nagel gehängt hat, in der letzten Saison aber schon mehrmals aushalf und sicherlich auch zur Stelle sein wird, wenn Not an der Frau ist.

i Jetzt gibt er die Richtung vor: Timo Kluger, der bisherige Co-Trainer, hat beim 1. FFC Montabaur die Nachfolge von Frank Rath angetreten. Marco Rosbach

Saarbrücken und Elversberg sind für den Coach die klaren Favoriten: „Diese Clubs haben Möglichkeiten, wovon wir nur träumen können“, sagt Kluger. Für sein Team hat es das Auftaktprogramm in sich. Nach Ober-Olm, einem vermeintlichen schwächeren Gegner, den man aber nicht unterschätzen dürfe, haben es die FFC-Frauen mit Saarbrücken, Bad Neuenahr, Neuling Urbar und Elversberg zu tun. „Hier sind wir echt gefordert, doch die ersten Trainingseindrücke sind sehr positiv und stimmen uns zuversichtlich. Zudem müssen wir im Laufe der Saison sowieso zweimal gegen jede Mannschaft spielen. Und wenn wir die Schwergewichte direkt am Anfang haben, ist das halt so“, nimmt Timo Kluger es so, wie es kommt.

„Wir sind hier eine Art Familienunternehmen, wo jeder für jeden da ist. Durch Quantität und Qualität im Training können wir unsere Ziele erreichen. Daraus entsteht dann der Spaß am Fußball.“

Timo Kluger, Trainer des 1. FFC Montabaur

Vom Verein bekommen er und sein Team jede Unterstützung, die es braucht. Wenn das Gefüge beim FFC auch nur auf wenigen Schultern ruht, ist er sehr zuversichtlich. Neben dem Vorsitzenden Kurt Schaaf spielt die langjährige Leistungsträgerin Katharina Jung eine sehr wichtige Rolle. Als Vorstand Sport Frauen ist sie stets zur Stelle, wo sie gebraucht wird, und hält so dem Trainerteam und der Mannschaft den Rücken frei. „Wir sind hier eine Art Familienunternehmen, wo jeder für jeden da ist. Durch Quantität und Qualität im Training können wir unsere Ziele erreichen. Daraus entsteht dann der Spaß am Fußball“, bringt es Timo Kluger nicht ohne Stolz auf den Punkt.

Der Kader des 1. FFC Montabaur

Zugänge: Carolin Dillenburg, Feli Gateau, Laetitia Theis (alle SG 99 Andernach), Lara Mohrs, Elena Noll (beide FV Rübenach), Jessica Walther (eigene 2. Mannschaft), Ida Narewski (eigene Jugend).

Abgang: Marie Narewski (Studium in den USA), Lynn Olgemann, Svenja Becker (beide Pause wegen Schwangerschaft).

Kader, Tor: Kim Fischer, Julia Schürmann.

Abwehr: Alina Beck, Marie Hof, Zita Lauer, Feli Gateau, Anna Pies, Estelle Marzi, Nele-Sophie Jung, Carolin Dillenburg.

Mittelfeld: Lynn Bange, Verena Weidung, Larissa Talarek, Helena Frensch, Luisa Limbach, Lara Mohrs, Elena Noll, Ida Narewski, Kaya Konstantinov, Marie Päulgen.

Angriff: Luna Helwing, Marie Fischer, Jessica Walther, Laetitia Theis, Madeline Hahn.

Trainer: Timo Kluger.

Saisonziel: Gesichertes Mittelfeld.

Favoriten: Saarbrücken, Elversberg.