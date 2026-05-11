Die weite Fahrt in die älteste deutsche Stadt hatte sich für die Rheinlandliga-Kickerinnen des SV Diez-Freiendiez wahrlich nicht gelohnt: Beim VfL Trier gingen die Ladys vom Wirt beim 2:4 (1:3) leer aus.
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Ihre fünfte Saison-Niederlage auf fremdem Terrain kassierten die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez, die beim VfL Trier mit 2:4 (1:3) den Kürzeren zogen.
„Dieses Schema war bekannt.“
SV-Trainer Sascha Baier
Nach gerade einmal sieben Minuten lagen die SV-Kickerinnen nach „tiefen Bällen“ auf Franziska Hemgesberg mit 0:2 in Rückstand.