Hochglanzfußball hat Timo Kluger nicht gesehen von seinem 1. FFC Montabaur, aber eine grundsolide Leistung mitten in der Vorbereitung, wie der Trainer betonte. Das genügte, um im Rheinlandpokal beim Regionalligakonkurrenten Andernach II zu gewinnen.
Der 1. FFC Montabaur ist auf dem Weg zur Titelverteidigung im Fußball-Rheinlandpokal einen großen Schritt vorangekommen. Im Viertelfinalduell beim Regionalliga-Konkurrenten SG Andernach II setzte sich die Mannschaft von Trainer Timo Kluger mit 3:0 (1:0) durch und trifft nun in der Vorschlussrunde auf den SV Niederemmel, der das Duell der beiden Bezirksliga-Spitzenreiter bei der FSG Freirachdorf mit 4:3 für sich entschied.