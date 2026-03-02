Titelverteidiger im Halbfinale
Teamabend beflügelt 1. FFC Montabaur im Rheinlandpokal
Titelverteidiger auf Erfolgskurs: Der 1. FFC Montabaur zog durch seinen 3:0-Erfolg bei der SG 99 Andernach II in Rheinlandpokal-
Titelverteidiger auf Erfolgskurs: Der 1. FFC Montabaur zog durch seinen 3:0-Erfolg bei der SG 99 Andernach II in Rheinlandpokal-Halbfinale ein.
Marzi, 1. FFC Montabaur

Hochglanzfußball hat Timo Kluger nicht gesehen von seinem 1. FFC Montabaur, aber eine grundsolide Leistung mitten in der Vorbereitung, wie der Trainer betonte. Das genügte, um im Rheinlandpokal beim Regionalligakonkurrenten Andernach II zu gewinnen.

Lesezeit 1 Minute
Der 1. FFC Montabaur ist auf dem Weg zur Titelverteidigung im Fußball-Rheinlandpokal einen großen Schritt vorangekommen. Im Viertelfinalduell beim Regionalliga-Konkurrenten SG Andernach II setzte sich die Mannschaft von Trainer Timo Kluger mit 3:0 (1:0) durch und trifft nun in der Vorschlussrunde auf den SV Niederemmel, der das Duell der beiden Bezirksliga-Spitzenreiter bei der FSG Freirachdorf mit 4:3 für sich entschied.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport