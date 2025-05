Wenn der SV Holzbach noch eine Rolle im Titelkampf der Frauen-Rheinlandliga spielen will, muss er bei Bad Neuenahr II gewinnen. Zuletzt klappte das mit dem Gewinnen allerdings nicht.

Nach zwei sieglosen Spielen hintereinander wollen die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach in die Erfolgsspur zurück – und zwar am liebsten bereits am Sonntag um 16 Uhr beim SC 13 Bad Neuenahr II. Es ist das Duell des Fünften beim Neunten.

Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser sagt klar: „Wir müssen dreifach punkten, wenn wir weiter oben mitspielen wollen.“ Gegen Saarburg (1:1) und Bitburg (1:3) gelang das nicht, weswegen es runter auf Fünf ging. Aber: Es sind nur zwei Punkte Rückstand auf das Führungsduo Diez-Freiendiez (beide 41) und ein Zähler auf Bitburg und Trier (beide 40).

Hinspiel ging mit 8:0 an SVH

Das Hinspiel gegen Bad Neuenahr II gewann der SV mit 8:0. „Aber da waren sie ersatzgeschwächt“, erinnert sich Tannhäuser. Er muss auf Anna Sauer und Franziska Heich verzichten, beide sind privat verhindert. Ansonsten dürften alle an Bord sein. Und müssen vor allen Dingen folgenden Rat ihres Trainers verinnerlichen: „Wir müssen wieder viel zwingender werden als in den letzten beiden Spielen.“