Holzbach beim alten Rivalen
Tannhäuser warnt vor heimstarken Rübenacherinnen
Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser warnt vor heimstarken Rübenacherinnen.
Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser warnt vor heimstarken Rübenacherinnen.
SVH. SV Holzbach

Der SV Holzbach und der FV Rübenach kämpften vor Jahren um den Regionalliga-Aufstieg, in dieser Zeit entstand eine gesunde Rivalität. Die gibt es heute nicht mehr, wenn beide in der Frauen-Rheinlandliga aufeinandertreffen.

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Für die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach geht es nach einer Woche Pause – das Spiel bei SC 13 Bad Neuenahr II wurde verlegt auf den 28. Februar 2027 – wieder weiter. Der Tabellenzweite reist zum Siebten FV Rübenach, Anstoß ist am Sonntag um 16 Uhr.
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