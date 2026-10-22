Holzbach beim alten Rivalen Tannhäuser warnt vor heimstarken Rübenacherinnen Mirko Bernd 22.10.2026, 14:05 Uhr

i Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser warnt vor heimstarken Rübenacherinnen. SVH. SV Holzbach

Der SV Holzbach und der FV Rübenach kämpften vor Jahren um den Regionalliga-Aufstieg, in dieser Zeit entstand eine gesunde Rivalität. Die gibt es heute nicht mehr, wenn beide in der Frauen-Rheinlandliga aufeinandertreffen.

Für die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach geht es nach einer Woche Pause – das Spiel bei SC 13 Bad Neuenahr II wurde verlegt auf den 28. Februar 2027 – wieder weiter. Der Tabellenzweite reist zum Siebten FV Rübenach, Anstoß ist am Sonntag um 16 Uhr.







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