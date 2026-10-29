Holzbach empfängt Bitburg Tannhäuser-Team steht vor Spitzenspiel-Verfolgerduell Mirko Bernd 29.10.2026, 15:43 Uhr

i Für den SV Holzbach (links) um Spielführerin Stella Adam (mit sechs Toren treffsicherste SVH-Akteurin) geht es am Sonntag auf dem Simmerner Kunstrasen gegen den FC Bitburg. Sollte es einen Sieg geben, dürfte das Titelrennen ein Zweikampf zwischen Saarburg (in Rot) geben. Christian Kiefer

Wenn der SV Holzbach am Sonntag in der Frauen-Rheinlandliga in Simmern den FC Bitburg schlägt, dürfte es im Meisterschaftsrennen auf einen Zweikampf hinauslaufen. Aber soweit ist es noch nicht, findet Holzbachs Trainer.

Spitzenspiel? Verfolgerduell? Fakt ist: Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach empfangen als Tabellenzweiter den Dritten FC Bitburg am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasen am Simmerner Schulzentrum. Die genaue Deklaration der Partie ist nicht ganz einfach.







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