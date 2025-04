Der SV Holzbach ist in der Frauen-Rheinlandliga klarer Favorit am Sonntag beim TuS Issel II. Daran lässt auch SVH-Coach Michael Tannhäuser keinen Zweifel.

Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach müssen am Sonntag zwar zu einer ungewohnten Zeit (12.30 Uhr) beim TuS Issel II ran. An ihrer klaren Favoritenrolle auf dem Kunstrasen in Schweich ändert das aber nichts.

7:0 schlug Holzbach das Drei-Punkte-Schlusslicht Mitte Oktober, es folgte ein 8:0 eine Woche später gegen Bad Neuenahr II, insgesamt war der Oktober mit der beste Monat beim SVH, bevor es im November „etwas bergab“ ging, wie es Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser beschreibt. Mittlerweile sind die Holzbacherinnen aber wieder richtig drin im Titelrennen mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Diez-Freiendiez – bei einem Spiel weniger.

Michel fehlt, Adam vor Comeback

Für Tannhäuser ist klar: „Wir brauchen da nicht groß drumherumreden, ich erwarte einen klaren Sieg von meiner Mannschaft.“ Zumal es im Kader ganz gut aussieht: Zwar fehlt neben den Langzeitverletzten auch Emma Michel (Ödem am Knöchel), dafür konnte Stella Adam ihr Comeback nach längerer Verletzungspause feiern.