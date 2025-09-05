Gegen Rengsdorf hat Holzbach bisher immer gewonnen. So soll es für die SVH-Frauen auch am Sonntag laufen.

Zweiter Spieltag in der Fußball-Rheinlandliga der Frauen: Der SV Holzbach fährt nach dem 4:0-Auftaktsieg gegen den FV Rübenach am Sonntag (12 Uhr) zum SV Rengsdorf, der ebenfalls gut aus den Startlöchern kam beim 3:1 gegen den VfL Trier.

„Der Rengsdorfer Erfolg war schon durchaus überraschend“, sagt Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser: „Rengsdorf ist heimstark, wir haben uns da immer schwer getan, obwohl wir am Ende immer gewonnen haben.“ So soll es auch am Sonntag laufen. Nach Rengsdorf heißen die Holzbacher Gegner Dörbach (H) und Vulkania Waldkönigen (A). Ein Traumstart ist im Normalfall drin, am fünften Spieltag würde dann der erste Kracher mit der FSG Serrig warten. So weit denkt Tannhäuser noch nicht, für ihn zählt erst einmal Rengsdorf. Er muss seine Elf umbauen: Fabienne Rösel, Franziska Heich, Fabienne Kahlstadt und Ida Wendling sind nicht da, hinter dem Einsatz von Anna Sauer steht noch ein Fragezeichen. Immerhin kehrt Mittelfeldspielerin Jana Haubrich zurück.