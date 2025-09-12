Der SV Holzbach zieht für ein Heimspiel ins Simmerner Hunsrückstadion um. Dort geht es gegen den Aufsteiger SV Dörbach. Eigentlich machbar, aber die Personalsituation könnte da einen Strich durch die Rechnung machen.

Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach wollen nach dem ärgerlichen 2:2 beim SV Rengsdorf im Heimspiel gegen den SV Dörbach wieder in die Erfolgsspur finden. Allerdings wird das nicht ganz so einfach, da etliche Spielerinnen ausfallen. Die Partie gegen den Aufsteiger wurde ins Simmerner Hunsrückstadion verlegt, da das Holzbacher Klubheim für eine Veranstaltung vermietet wurde, die Anstoßzeit (Sonntag, 14 Uhr) bleibt davon unberührt.

Holzbachs Michael Tannhäuser weiß recht wenig über den Neuling, der wie Holzbach vier Punkte aus zwei Spielen gesammelt hat. Dafür weiß er umso mehr, dass er ganz gewaltig basteln muss: „Personell ist es katastrophal. Sechs Spielerinnen sind privat verhindert, zwei verletzt und zwei mit Fragezeichen.“ Und das exklusive der Langzeitverletzten wie Laura Rode, Jana Olbermann, Denise Bremm oder Alina Kuhn. „Aber wir wollen uns auch nicht kleiner machen als wir sind und wollen gegen einen Aufsteiger gewinnen“, unterstreicht Tannhäuser.