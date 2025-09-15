Trotz großer Personalsorgen und ohne eine Auswechslung zu tätigen hat der SV Holzbach den SV Dörbach in der Frauen-Rheinlandliga souverän mit 5:2 bezwungen.

Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach haben allen personellen Widrigkeiten getrotzt und nach einer kleinen Findungsphase verdient zu Hause gegen den Aufsteiger SV Dörbach gewonnen. 5:2 (3:1) hieß es nach 90 Minuten im Simmerner Hunsrückstadion, wohin die Holzbacherinnen ausgewichen waren. Im Holzbacher Klubheim hatte eine Veranstaltung stattgefunden, aber die Veranstaltung in Simmern war auch eine interessante – und vor allem torreiche. Holzbach ist nun mit sieben Punkten Tabellenzweiter, Dörbach fiel mit vier Zählern auf den siebten Platz zurück.

„Ich bin stolz auf meine Mannschaft, Kompliment“, sagte Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser, der kräftig hatte umbauen müssen, da mehr ihm fast eine ganze Elf fehlte, darunter etliche Stammspielerinnen. Aber: Tannhäuser hatte schon im Vorfeld betont, dass seine Spielerinnen das kompensieren könnten und gegen einen Liga-Neuling in der Lage sein müssten, die Partie dennoch für sich zu entscheiden. Und das taten die Holzbacherinnen.

Bisschen Zittern nach dem 2:3

Nach Anlaufproblemen löste Stella Adam mit dem 1:0 den Knoten nach 16 Minuten, nur vier Minuten legte Luisa Rössel das 2:0 nach, es sollte ihr erster von drei Treffern werden. Das 1:2 fiel dann zwar zu früh nach der 2:0-Führung durch Vera Griebler (23.), aber in der 37. Minute war der alte Vorsprung wieder hergestellt, Fabienne Rösel hatte getroffen. Das Besondere an den drei Toren der Holzbacherinnen: Alle fielen in Anschluss an Ecken. Die Standardsituationen waren also ein Mittel, wenn die Eingespieltheit fehlt.

Dörbachs Anschlusstreffer durch Merle Hoffmann fiel allerdings auch nach einer Ecke. „Danach haben wir bisschen gezittert“, sagte Tannhäuser, „aber eine Chance haben wir nicht mehr zugelassen.“ Stattdessen schloss Luisa Rössel in der Schlussphase zwei Konter zum 4:2 (87.) und 5:2 (90.+1) ab.

Holzbach: Kiefer – Fritzen, Heich, Wendling, Rössel, Kemmer, Göhl, Adam, Röhrig, Rösel, Thielen.