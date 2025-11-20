Holzbach muss nach Rübenach Tannhäuser-Elf hat die erste Niederlage gut verkraftet 20.11.2025, 16:55 Uhr

i Symbolbild dpa

Nach der ersten Niederlage der Saison wollen die Rheinandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach direkt wieder in die Erfolgsspur zurück. Da kommt ein Auswärtsspiel beim Letzten vielleicht wie gerufen.

Die erste Saisonniederlage ist aufgearbeitet bei den Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach. Dabei war beim 1:3 in Bad Neuenahr bei der U23 des SC 13 längst nicht alles schlecht, wie Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser fand und findet. Deshalb geht er optimistisch ins Spiel am Sonntag um 17 Uhr des Spitzenreiters beim FV Rübenach, dem Vier-Punkte-Schlusslicht.







