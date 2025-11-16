1:3 bei Bad Neuenahrs U23 Tabellenführer Holzbach kassiert erste Saisonniederlage 16.11.2025, 21:48 Uhr

i Symbolbild dpa

Dieses Gefühl kannten die Holzbacher Fußballerinnen in dieser Rheinlandliga-Saison noch nicht. Das Gefühl einer Niederlage. Das lernten sie nun in Bad Neuenahr kennen.

Die erste Niederlage ist da für die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach. Und sie war nicht unverdient, wie Trainer Michael Tannhäuser nach dem 1:3 (1:1) beim SC 13 Bad Neuenahr II fand. In den neun Spielen vorher hatte Holzbach achtmal gewonnen und einmal Unentschieden gespielt, nun erwischte es den Tabellenführer, der drei Punkte Vorsprung auf den Zweiten FSG Serrig (ein Spiel weniger) und den Dritten SV Diez-Freiendiez (ein Spiel ...







