Holzbach wieder in Erfolgsspur SVH siegt mit 4:0 in Dörbach und bleibt an Serrig dran Mirko Bernd 15.03.2026, 21:23 Uhr

i Symbolbild dpa

Der SV Holzbach bleibt in der Frauen-Rheinlandliga an der FSG Serrig dran. Das 4:0 beim SV Dörbach war ein Pflichtsieg für den Tabellenzweiten.

Nach dem 3:3 zu Hause gegen den SV Rengsdorf sind die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach wieder zurück in der Erfolgsspur. Das war aber auch zu erwarten, denn der Tabellenzweite (nun 32) war beim Drittletzten Dörbach (weiter 10 Punkte) zu Gast und erledigte die Aufgabe mit 4:0 (2:0) souverän, auch wenn es deutlicher hätte ausfallen müssen.







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