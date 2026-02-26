Nachholspiel für Holzbach SVH ohne Neun nach Rübenach Michael Bongard 26.02.2026, 16:38 Uhr

i Blick Richtung Meisterschaftsauftakt: In der Rheinlandliga gastiert der SV Holzbach (von links mit Franziska Heich, Luisa Rössel, Lena Kliebe und Stella Adam) am Sonntag (14 Uhr) im Nachholspiel beim Tabellenletzten Rübenach. Mit einem Sieg kann Holzbach die Tabellenführung übernehmen. Heich und Kliebe werden allerdings fehlen wie sieben weitere Spielerinnen. B&P Schmitt

In der Rheinlandliga der Frauen hat es bereits ein Nachholspiel gegeben (VfL Trier schlug Rengsdorf 3:1), nun stehen mit Montabaur II gegen Serrig Saarburg und Rübenach gegen Holzbach zwei weitere Nachholpartien auf dem Programm.

Der SV Holzbach kann in der Fußball-Rheinlandliga der Frauen mit einem Auswärtssieg am Sonntag (14 Uhr) im Nachholspiel beim Schlusslicht FV Rübenach die Tabellenführung übernehmen. Die Partie war Anfang Dezember wegen Schneefalls abgesagt worden, als beide Mannschaften schon zum Aufwärmen auf dem Platz waren.







