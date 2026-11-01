Nach dem 4:0 des SV Holzbach in der Frauen-Rheinlandliga gegen den FC Bitburg läuft alles auf einen Zweikampf um den Titel hinaus. Holzbach kann mit der Rolle des Saarburg-Jägers kann gut leben, findet SVH-Coach Michael Tannhäuser.
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Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach haben das „Spitzenspiel-Verfolgerduell“ auf dem Simmerner Kunstrasen gegen den FC Bitburg mi 4:0 (2:0) gewonnen – und damit aus dem Titelrennen im Verbandsoberhaus einen Zweikampf gemacht. Holzbach steht zwar fünf Punkte hinter Spitzenreiter TuS Fortuna Saarburg (4:0 gegen den SV Diez-Freiendiez), hat aber noch zwei Spiele weniger, ist also virtueller Tabellenführer.