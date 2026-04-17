Holzbach ist klarer Favorit SVH gegen Vorletzten 1. FFC Montabaur II, Kiefer im Tor Mirko Bernd 17.04.2026, 12:02 Uhr

i Anna Kiefer wird am Sonntag gegen den 1. FFC Montabaur II im Tor der Holzbacherinnen stehen anstelle von Stammtorhüterin Axinia Thiemann. B&P Schmitt. Karl-Friedrich Schmitt

Kann der SV Holzbach den Titelkampf in der Frauen-Rheinlandliga noch einmal spannend machen? Der Sieg im Hit bei der FSG Serrig war der erste Schritt, ein Pflichtsieg nun daheim gegen den 1. FFC Montabaur II soll der zweite werden.

Nach dem Sieg im Spitzenspiel steht für die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach eine Pflichtaufgabe an: Am Sonntag um 14 Uhr geht es zu Hause gegen den 1. FFC Montabaur II, den Vorletzten hatte der SV im Hinspiel 6:0 besiegt.„Wir sind aber gut beraten, konzentriert dranzugehen“, sagt Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser, der nach dem 2:0 beim Spitzenreiter FSG Serrig weiß: „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und hoffen, dass Serrig ...







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