SVH-Erste startet nach „katastrophaler Vorbereitung“

Die Vorbereitung war nicht gut. Die zweite Mannschaft ist abgemeldet. Trotzdem will der SV Holzbach zumindest seinen zweiten Platz in der Frauen-Rheinlandliga halten.

Für die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach geht es am Sonntag um 15.30 Uhr wieder los. Hinter ihnen liegt allerdings keine gute Vorbereitung mit Blick auf den Start bei der SG Vulkania in Dreis-Brück. Derweil wurde die zweite Mannschaft der Holzbacher aus der Bezirksliga abgemeldet.

Michael Tannhäuser, Trainer der Ersten, hat zwar dadurch in der Breite mehr Spielerinnen, dennoch sagt er: „Das ist natürlich für viele schade, aber sie konnten keine Vorbereitungsspiele machen, hatten wenig auf Training, deshalb hat der Verein sich entschlossen, die Zweite abzumelden.“ Und die Strafe auf sich zu nehmen für die Abmeldung.

Letzter Test am 9. Februar

Die Vorbereitung der Erste, die mit 28 Punkten Zweiter hinter dem FC Urbar (33 Punkte) ist, war allerdings auch keine, die einen Trainer glücklich macht. „Es war katastrophal“, sagt Tannhäuser, „woanders war das aber auch nicht besser. Die Krankheitswelle hat uns teils heftig erwischt mit acht Spielerinnen gleichzeitig krank. Und das waren oft nicht ein, zwei Tage, sondern ein, zwei Wochen. Trainieren konnten wir ganz gut, aber auch nur zwei Testspiele machen, denn einmal hat uns der Gegner abgesagt, einmal mussten wir absagen.“

Vom 9. Februar datiert das letzte Spiel, ein Monat wird also am Sonntag vergangen sein. Das gepaart mit der einen oder anderen Hiobsbotschaft aus dem Verletztenlager, macht es für Holzbach natürlich schwer, direkt auf dem entsprechenden Niveau zu sein. „Das wird schon etwas dauern, es ist so bisschen eine Wundertüte“, sagt Tannhäuser.

Olbermann und Kuhn fallen lange aus

Verzichten muss er auf jeden Fall auf die am Knie verletzten Jana Olbermann, die sich bei einem Hallenturnier erneut einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, und Alina Kuhn, die mit einem Knorpelschaden im Knie dieses Jahr komplett ausfällt. Stella Adam fehlt mit einem Bänderriss, Jana Haubrich nach einer Weisheitszahn-Operation. Zudem fallen die kranken Fabienne Rösel, Franziska Heich und Fabienne Kahlstadt aus.

Dahingehend trifft es sich sicherlich ganz gut, dass durch die Abmeldung des Bezirksliga-Teams etwas mehr Spielerinnen zur Verfügung steht, wobei Tannhäuser sagt: „Drei, vier der Zweiten sind schon dabei, aber sie hatten praktisch keine Vorbereitung, deswegen wird das natürlich auch dauern.“

SV muss sich cleverer als im Hinspiel anstellen

Trotz allem will der Holzbacher Coach den Auftakt beim Zehnten (neun Punkte) gewinnen, um einmal Platz zwei zu festigen und „vielleicht da zu sein, wenn Urbar schwächelt“. Um den Dreier vom Aufsteiger mit in den Hunsrück zu nehmen, müsse sich seine Elf aber cleverer anstellen als im Hinspiel, das Holzbach zwar 3:1 durch Tore von Kim Tannhäuser (2) und Fabienne Rösel gewann, aber dem Gegner doch noch die eine oder andere Chance ermöglichte. „Ansonsten sollten wir sie aber schlagen können“, glaubt Tannhäuser.