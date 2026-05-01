Holzbach reist nach Bitburg SV-Ziel: Rang zwei absichern und eins im Blick behalten Mirko Bernd 01.05.2026, 12:54 Uhr

i Sophie Fritzen und der SV Holzbach wollen in Bitburg den zweiten Platz absichern. Karl-Friedrich Schmitt

Es geht zum Dritten für den Zweiten: Der SV Holzbach hat in der Frauen-Rheinlandliga beim FC Bitburg die Chance, den zweiten Platz abzusichern – und den ersten weiter im Visier zu behalten.

Den Tabellenplatz zwei verteidigen und noch auf Rang eins schielen: Mit diesen Zielen fahren die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach zum Auswärtsspiel beim Dritten FC Bitburg am Sonntag, Anstoß ist erst um 17 Uhr.„Wir reisen natürlich dahin, um zu gewinnen, wir wollen unseren zweiten Platz festigen“, sagt Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser vor dem viertletzten Spiel der Saison.







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