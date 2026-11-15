Holzbach nur 1:1 gegen Morbach SV verpasst nach schwachem Auftritt Sprung an Spitze Mirko Bernd 15.11.2026, 11:42 Uhr

i Für Emma Michel (in Schwarz-Weiß, am Ball, hinten Alina Kuhn) und den SV Holzbach war oft kein Durchkommen gegen gut verteidigende Morbacherinnen auf dem Simmerner Kunstrasen, am Ende stand für den Tabellenzweiten ein 1:1 gegen den Drittletzten. Christian Kiefer

Es bleibt bei der Rolle des Jägers für den SV Holzbach in der Frauen-Rheinlandliga: Durch das 1:1 gegen Morbach verpasste man den Sprung an die Spitze. So bleibt Saarburg vorne. SVH-Kapitänin Stella Adam zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu.

Der Sprung auf den ersten Platz für zwei Nächte ist den Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach im Heimspiel gegen den FV Morbach nicht geglückt nach einem 1:1 (1:0). Es war das zweite Remis für Holzbach bei acht Siegen, allerdings reichte es nicht, um Saarburg vom ersten Platz zu verdrängen.







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