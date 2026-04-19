Holzbach erledigt Hausaufgaben SV schlägt Montabaur II 6:0 und bleibt an Serrig dran Mirko Bernd 19.04.2026, 21:36 Uhr

i Symbolbild dpa

Es sollte ein Pflichtsieg werden – und es wurde einer: Frauen-Rheinlandligist SV Holzbach hat gegen den 1. FFC Montabaur II klar gewonnen. Es hätte aber noch klarer sein können als 6:0.

Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach haben ihre Hausaufgaben gemacht und zu Hause den 1. FFC Montabaur II mit 6:0 (3:0) geschlagen. Dabei betrieben die Gastgeberinnen vor allem in Hälfte zwei ziemlich Chancenwucher. Der Rückstand auf den Tabellenführer FSG Serrig beträgt weiter fünf Punkte bei einem Spiel weniger, Serrig gewann bei der SG 99 Andernach III mit 3:0 und steht bei 46 Zählern, für Holzbach sind es 41.







Artikel teilen

Artikel teilen