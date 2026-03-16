In ihrem Heimspiel gegen die SG 99 Andernach III gingen die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Rengsdorf leer aus. Mit 0:2 unterlag der SV den Bäckermädchen.
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Der SV Rengsdorf hat sein Heimspiel in der Fußball-Rheinlandliga der Frauen gegen die dritte Mannschaft der SG 99 Andernach mit 0:2 (0:1) verloren. Dadurch rutschte der SV auf den sechsten Tabellenplatz ab, während die SG nun den fünften Rang belegt.Vor 40 Zuschauern sah es in der ersten Hälfte lange danach aus, als ob es torlos in die Pause gehen würde.