Niederlage gegen Montabaur II SV Rengsdorf gibt zweimal eine Führung aus der Hand 17.11.2025, 12:25 Uhr

i Der SV Rengsdorf (weiße Trikots) ging gegen den 1. FFC Montabaur II zweimal in Führung, stand am Ende aber mit leeren Händen da. Jörg Niebergall

Als Favorit ins Spiel gegangen, legten die Fußballerinnen des SV Rengsdorf gegen den 1. FFC Montabaur II zweimal eine Führung vor. Am Ende jubelte aber die Regionalliga-Reserve aus der Kreisstadt.

Ausgerechnet gegen Aufsteiger 1. FFC Montabaur II haben die Fußballerinnen des SV Rengsdorf die Chance verpasst, Anschluss an das Spitzenquartett der Rheinlandliga zu halten. Durch die 2:3-Heimniederlage gegen die Regionalliga-Reserve aus der Kreisstadt bleiben die Rengsdorferinnen bei 17 Punkten und führen damit als Tabellenfünfter das breit gestaffelte Mittelfeld an, während sich der FFC II (7 Punkte) durch den Erfolg beim Ww/Wied-Rivalen auf ...







