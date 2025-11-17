SV Rengsdorf gibt zweimal eine Führung aus der Hand

Als Favorit ins Spiel gegangen, legten die Fußballerinnen des SV Rengsdorf gegen den 1. FFC Montabaur II zweimal eine Führung vor. Am Ende jubelte aber die Regionalliga-Reserve aus der Kreisstadt.
Lesezeit 1 Minute
Ausgerechnet gegen Aufsteiger 1. FFC Montabaur II haben die Fußballerinnen des SV Rengsdorf die Chance verpasst, Anschluss an das Spitzenquartett der Rheinlandliga zu halten. Durch die 2:3-Heimniederlage gegen die Regionalliga-Reserve aus der Kreisstadt bleiben die Rengsdorferinnen bei 17 Punkten und führen damit als Tabellenfünfter das breit gestaffelte Mittelfeld an, während sich der FFC II (7 Punkte) durch den Erfolg beim Ww/Wied-Rivalen auf ...