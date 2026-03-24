Niederlage in der Fremde SV Rengsdorf geht in Diez-Freiendiez leer aus Lukas Erbelding 24.03.2026, 06:20 Uhr

i Symbolbild Robert Michael/picture alliance/dpa

Im Auswärtsspiel beim SV Diez-Freiendiez gab es für den SV Rengsdorf nichts zu holen. Mit 0:4 (0:2) verlor der SVR sein Spiel in der Rheinlandliga.

Der SV Rengsdorf hat in der Fußball-Rheinlandliga der Frauen seine zweite Niederlage in Folge kassiert. Nach dem 0:2 gegen die dritte Mannschaft der SG 99 Andernach unterlag der SVR nun dem SV Diez-Freiendiez mit 0:4 (0:2). Während Rengsdorf auf Platz sechs zu finden ist, stehen die Fußballerinnen aus dem Rhein-Lahn-Kreis auf Rang vier in der Tabelle und gehören zu den Spitzenmannschaften der Liga.







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