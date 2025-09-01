Nach 2. Bundesliga und Regionalliga hat jetzt auch die Rheinlandliga der Frauen Fahrt aufgenommen. Der SV Rengsdorf erwischte einen guten Start.

Einen Start nach Maß haben die Fußballerinnen des SV Rengsdorf in der Rheinlandliga erwischt. Gegen den VfL Trier setzte sich die Mannschaft von Denny Dinauer mit 3:1 (2:1) durch.

Bereits nach knapp vier Minuten brachte Leonie Heinen die Rengsdorferinnen in Führung, 20 Minuten später legte Jana Betzle das 2:0 nach. Dass Franziska Hemgesberg unmittelbar vor der Pause und damit zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für die Gäste von der Mosel verkürzte, blieb ohne Folgen. Spätestens mit dem Treffer zum 3:1 durch Merle Schäfer (83.) war klar, dass die drei Punkte in Rengsdorf bleiben werden. Am zweiten Spieltag empfängt der SVR den SV Holzbach (Sonntag, 12 Uhr).