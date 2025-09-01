Einen Start nach Maß haben die Fußballerinnen des SV Rengsdorf in der Rheinlandliga erwischt. Gegen den VfL Trier setzte sich die Mannschaft von Denny Dinauer mit 3:1 (2:1) durch.
Bereits nach knapp vier Minuten brachte Leonie Heinen die Rengsdorferinnen in Führung, 20 Minuten später legte Jana Betzle das 2:0 nach. Dass Franziska Hemgesberg unmittelbar vor der Pause und damit zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für die Gäste von der Mosel verkürzte, blieb ohne Folgen. Spätestens mit dem Treffer zum 3:1 durch Merle Schäfer (83.) war klar, dass die drei Punkte in Rengsdorf bleiben werden. Am zweiten Spieltag empfängt der SVR den SV Holzbach (Sonntag, 12 Uhr).