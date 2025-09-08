Lisa Kilian zeigt sich bereits in der Frühphase der Runde wieder in allerbester Torlaune: Zum 4:1-Erfolg ihres SV Diez-Freiendiez in der Fußball-Rheinlandliga steuerte die Schützenkönigin des nicht weniger als drei Treffer bei.

Das verjüngte Rheinlandligateam des SV Diez-Freiendiez entschied auch das 2. Saisonspiel bei der Reserve des SC 13 Bad Neuenahr mit 4:1 (3:1) für sich.

Dabei lief der Start alles andere als rund. Der Sekundenzeiger hatte gerade seine erste Runde gedreht, da trudelte der Ball auch schon nach einer Unachtsamkeit in der SV-Hintermannschaft in dessen Gehäuse. Der Ausgleich durch Lisa Kilian ließ aber nicht lange auf sich warten – in bekannter Manier setzte sich die Schützenkönigin im Zentrum durch und markierte den Ausgleich (8.).

Erst Hochkaräter ausgelassen, dann zum 1:2 getroffen

Nachdem Kilian einen Hochkaräter ausgelassen hatte (20.) schob sie die Kugel zum 1:2 über die Torlinie (39.). Damit nicht genug: Die für die verletzt ausgeschiedene Angelina Isola in die Partie gekommene Lilli Dietrich vollendete dann die sehenswerteste Kombination des Tages per Direktabnahme zur ihrer Torpremiere und zum 1:3 Pausenstand (45.). „Trotz der komfortablen Führung fehlte unserem Spiel so einiges“, kritisierte SV-Trainer Sascha Baier.

Im zweien Abschnitt gewährte der letztjährige Vizemeister den Kurstädterinnen nur noch einen einzigen nennenswerten Abschluss, den Torfrau Sophie Stockenhofen parierte. Der Gast vom Wirt hingegen spielte selbst weitere guten Chancen heraus. Lisa Kilian scheiterte an der SC-Keeperin (52.) und am Pfosten (90.). Genauer gezielt hatte sie in der 70. Minute, als sie einen Angriff zum 1:4-Endstand abschloss.

Sascha Baier hat immer hohe Ansprüche an seine Fußballerinnen

Fazit von Sascha Baier: „Auch wenn wir eine unbefriedigende erste Hälfte ablieferten, in der es an technischen und taktischen Basics, aber auch Intensität, Mentalität und Spielkontrolle fehlte, führten wir verdient. Nach der Pause ließen wir zwar nichts mehr anbrennen, aber auch weitere mögliche Treffer liegen.“

SV Diez-Freiendiez: Stockenhofen, Wuth, Cleves, Isola (30. L. Dietrich), Heiler, Kilian, Kunz, Mahlert, Cetin (57. M. Dietrich), Bilkizi (57. Spitzer), Schick (68. Fischer).

Nächste Aufgabe für den SV Diez-Freiendiez: am Sonntag, 14.30 Uhr, gegen FV Rübenach.