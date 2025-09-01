Start nach Maß: Nicht lange Anlaufzeit benötigten die neu formierten Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez und fertigten den FC Bitburg am Wirt überraschend deutlich mit 6:1 (3:0) ab.

Im Duell des letztjährigen Vize-Meisters gegen den punktgleichen Dritten setzten sich die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez gegen den FC Bitburg deutlich mit 6:1 (3:0) durch und legten somit einen gelungen Saisonstart hin.

Beide Seiten setzen nach Abgängen erfahrener Spielerinnen auf die Integration junger Talente. Die Anfangsviertelstunde verlief dabei ausgeglichen. Bis zum Pausenpfiff von Schiedsrichter Janik Ferger verbuchten beide Mannschaften ihre Gelegenheiten, wobei der SV diesbezüglich ein Übergewicht verzeichnete. Die Diezerinnen nutzten dies durch Lisa Kilian (15., 33.) und Charlotte Wuth (28.) zu einem 3:0-Vorsprung nach 45 Minuten.

Das intensive Spiel setzte sich auch im zweiten Abschnitt fort. „Es ging rauf und runter, Chancen gab’s für durch schnelle Offensiven hüben wie drüben“, so SV-Coach Sascha Baier. Wieder wusste die Heimelf ihre Möglichkeiten besser zu nutzen. Charlotte Wuth (51.), Lisa Kilian (57.) und Kapitänin Laura Heiler (6:0, Strafstoß nach Foul an Charlotte Wuth) machten das halbe Dutzend voll.

Die Gäste spielten weiter gut mit und bekamen in der 64. ebenfalls einen Elfmeter zugesprochen. Diesen wie auch den Nachschuss konnte Keeperin Sophie Stockenhofen parieren. Dann aber war dem FCB doch der Ehrentreffer vergönnt. Dass die Gastgeber Lea Finkler dabei klar im Abseits sahen, war nicht erheblich (72.).

Erfreulich bei den Gastgeberinnen neben den drei Zählern war das Rheinlandliga-Debüt für die Talente Lilli Dietrich, Sophia Schick, Angelina Isola und Carlotta Bingel. Sascha Baier bilanzierte: „Vom Ergebnis her ein super Start in die Saison. Die erwarteten und erkannten Fehler und Probleme gilt es weiter anzugehen und möglichst zu minimieren.“

SV Diez-Freiendiez: Stockenhofen, Wuth, Dietrich (53. Isola), Heiler, Kilian, Kunz, Mahlert, Cetin (64. Fischer), Bilkizi, Bassin, Schick (64. Bingel).

Nächste Aufgabe für den SV Diez-Freiendiez: am nächsten Sonntag, 16.30 Uhr, bei der U23 des SC 13 Bad Neuenahr.