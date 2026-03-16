Fußball-Rheinlandliga: SV-Ladys dominieren Schlusslicht nach Belieben Stefan Nink 16.03.2026, 12:11 Uhr

i Lilli Dietrich (rechts) steuerte wie Lisa Kilian drei Tore zum Kantersieg der Diezer Frauen am Rübenacher Mühlenteich bei. Andreas Hergenhahn

Das war nicht mehr als ein besserer Spaziergang am Sonntagnachmittag: Beim 6:0-Erfolg der Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez bei Rheinlandliga-Schlusslicht FV Rübenach wurde ein Klassenunterschied deutlich.

Mit 6:0 (5:0) haben die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez die einseitige Rheinlandliga-Partie beim Tabellenletzten FV Rübenach für sich entschieden und dabei dem designierten Absteiger ein Desaster erspart. Die Messe ist früh gelesen Die Diezerinnen hatten die absolute Spielkontrolle, zeigten Spielfreude und konnten sich auf die Treffsicherheit von Lisa Kilian (7.







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