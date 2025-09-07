Nur 2:2 nach 2:0-Führung beim SV Rengsdorf – mit dem Resultat konnte niemand beim SV Holzbach zufrieden sein am zweiten Spieltag der Frauen-Rheinlandliga.

Am zweiten Spieltag der Rheinlandliga sind die Fußballerinnen des SV Holzbach nicht über ein 2:2 beim SV Rengsdorf hinausgekommen. Holzbach verspielte eine 2:0-Halbzeiführung.

„Ärgerlich und unnötig“, ordnete SVH-Trainer Michael Tannhäuser das Ergebnis ein: „Aber Rengsdorf hat sich durch eine starke kämpferische Leistung den Punkt auch irgendwie verdient.“ Nach einem frühen Lattenschuss der Gastgeberinnen übernahm Holzbach die Kontrolle. Nach einer Ecke markierte Jana Haubrich das 0:1 (24.). Nach 37 Minuten wurde Anna Sauer im Strafraum gefoult, Stella Adam traf vom Punkt zum 0:2.

Im Pokal muss der SVH in Runde zwei zum SV Dörbach II

„In der Phase nach der Pause hat uns Rengsdorf den Schneid und die Spielkontrolle abgekauft“, ärgerte sich Tannhäuser. Hannah Krumscheid (58.) und Jana Betzle (69.) glichen mit ihren Toren zum 2:2 aus. Holzbach schüttelte sich und drängte in der Schlussphase auf den Siegtreffer. Zweimal Sauer und einmal Luisa Rössel vergaben aber beste Chancen. „Die Möglichkeiten zum 3:2 waren da, Rengsdort hat aber das Unentschieden über die Zeit gebracht“, meinte Tannhäuser ein wenig ernüchtert. Vier Punkte stehen bei Holzbach nach zwei Spielen zu Buche. Am Sonntag (14 Uhr) geht es in Holzbach gegen den SV Dörbach weiter. Apropos Dörbach: In der zweiten Runde des Rheinlandpokals gastieren die Holzbacherinnen bei der Dörbacher Kreisklassen-Reserve am 5. Oktober.

Holzbach: Thiemann – Fritzen, Wust, Adam, Röhrig, Thielen, Haubrich, Rössel, Kemmer (64. Matthes), Sauer, Tannhäuser (90. Kliebe).