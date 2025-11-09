3:0 gegen Diez-Freiendiez SV Holzbach lässt im Spitzenspiel keine Torchance zu 09.11.2025, 20:23 Uhr

i Symbolbild dpa

Der SV Holzbach hat sich mit 3:0 gegen den SV Diez-Freiendiez klar durchgesetzt im Spitzenspiel der Frauen-Rheinlandliga. Und ließ dabei keine Torchance zu.

Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach haben das Spitzenspiel gegen den SV Diez-Freiendiez sehr souverän mit 3:0 (2:0) gewonnen. Durch das Unentschieden des ärgsten Verfolgers FSG Serrig (1:1 zu Hause gegen den Fünften SV Rengsdorf) beträgt der Vorsprung des Teams von SVH-Coach Michael Tannhäuser nun drei Punkte auf diesen und schon vier auf Bitburg sowie sechs auf Diez-Freiendiez.







