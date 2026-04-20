Fußball-Rheinlandliga SV-Frauen verlieren nach 3:1-Führung noch mit 3:5 Stefan Nink 20.04.2026, 11:11 Uhr

i Symbolbild dpa

Das hatte sich das Trainergespann Sascha Baier und Björn Dietrich anders vorgestellt: Ihre Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez kassierten beim 3:5 (3:2) gegen die SG Vulkania Waldkönigen die zweite Heimniederlage der Saison.

Ihre zweite Saisonniederlage auf heimischem Terrain mussten die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez beim 3:5 (3:2) gegen die SG Vulkania Waldkönigen quittieren.Charlotte Wuth (8.), Lilli Dietrich (9.) und Mia Dietrich (18.) drehten nach frühem Rückstand (6.







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