Lange genug mussten die Anhänger der Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez in der Rheinlandliga auf den ersten Saisonsieg warten. Am Sonntagnachmittag wurde der Bann gebrochen: Beim SV Rengsdorf gelang den Ladys vom Wirt ein umjubelter 3:1-Erfolg.
Lesezeit 1 Minute
„Das war der erste Schritt in die richtige Richtung. Es war enorm wichtig, dass wir uns endlich einmal für den geleisteten großen Aufwand belohnt haben und drei Punkte mitnehmen konnten.“ Maxim Massold, Vertreter des urlaubenden Trainers Sascha Baier, war nach den 3:1 (1:1)-Erfolg der von ihm betreuten Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez beim SV Rengsdorf zunächst sehr erleichtert, bremste aber kurz darauf die Euphorie: „Der Sieg ist nur ein ...