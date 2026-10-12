Der Knoten ist geplatzt SV-Frauen feiern ersten Sieg nach langer Durststrecke Stefan Nink 12.10.2026, 08:06 Uhr

i Maxim Massold konnte zufrieden sein: Mit der nötigen Portion Glück und Geschick brachten die von ihm betreuten Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez den erleichternden 3:1-Sieg in Rengsdorf über die Zeit. Jörg Niebergall

Lange genug mussten die Anhänger der Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez in der Rheinlandliga auf den ersten Saisonsieg warten. Am Sonntagnachmittag wurde der Bann gebrochen: Beim SV Rengsdorf gelang den Ladys vom Wirt ein umjubelter 3:1-Erfolg.

„Das war der erste Schritt in die richtige Richtung. Es war enorm wichtig, dass wir uns endlich einmal für den geleisteten großen Aufwand belohnt haben und drei Punkte mitnehmen konnten.“ Maxim Massold, Vertreter des urlaubenden Trainers Sascha Baier, war nach den 3:1 (1:1)-Erfolg der von ihm betreuten Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez beim SV Rengsdorf zunächst sehr erleichtert, bremste aber kurz darauf die Euphorie: „Der Sieg ist nur ein ...







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