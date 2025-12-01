Bitburg SV-Dilemma: Pokal-Aus und keine Punkte für die Liga Stefan Nink 01.12.2025, 13:52 Uhr

Nicht nur das Ausscheiden im Achtelfinale des Rheinlandpokals bedeutete das 0:3 beim FC Bitburg für die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez. Die Niederlage bedeutet auch einen Rückschlag im Kampf um einen Spitzenplatz in der Rheinlandliga.

„Wir hätten zur Pause klar führen müssen“, bemängelte Sascha Baier, Trainer der Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez, nach der 0:3 (0:1)-Niederlage seines Teams beim FC Bitburg die schwache Chancenverwertung. Damit ist nach dem Schlagen zweier Fliegen mit einer Klappe das Thema Rheinlandpokal für die Kickerinnen vom Wirt im Achtelfinale beendet, zudem schmerzt die Niederlage im Kampf um einen der begehrten Spitzenplätze in der Rheinlandliga ...







