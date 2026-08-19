Talente sind gleich gefordert SV Diez-Freiendiez sucht eine neue Innenverteidigung Stefan Nink 19.08.2026, 08:12 Uhr

i Michelle Mahlert (orangenes Trikot) wird die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez künftig als Kapitänin auf den Platz führen. Andreas Hergenhahn

Gleich fünfmal in den zurückliegenden sechs Jahren gehörten die Fußballerinnern des SV Diez-Freiendiez dem Spitzenquartett der Rheinlandliga an. Die Messlatte am Wirt liegt ergo ausgesprochen hoch. Das gilt es ab Sonntag aufs Neue zu bestätigen.

Seit vielen Jahren gehören die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez in der Rheinlandliga nicht nur fast schon zum Inventar, sondern sind im Rhein-Lahn-Kreis die mit Abstand höchstklassige Mannschaft der Balltreter-Zunft. Am kommenden Sonntag ist es mal wieder soweit: Dann fällt um 17 Uhr der Vorhang zur neuen Runde in der höchsten Liga des Verbandes, die Kickerinnen vom Wirt geben dann ihre Visitenkarte im Landkreis Bernkastel-Wittlich beim ...







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