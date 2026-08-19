Talente sind gleich gefordert 
SV Diez-Freiendiez sucht eine neue  Innenverteidigung
Michelle Mahlert (orangenes Trikot) wird die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez künftig als Kapitänin auf den Platz führen.
Michelle Mahlert (orangenes Trikot) wird die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez künftig als Kapitänin auf den Platz führen.
Andreas Hergenhahn

Gleich fünfmal in den zurückliegenden sechs Jahren gehörten die Fußballerinnern des SV Diez-Freiendiez dem Spitzenquartett der Rheinlandliga an. Die Messlatte am Wirt liegt ergo ausgesprochen hoch. Das gilt es ab Sonntag aufs Neue zu bestätigen. 

Lesezeit 4 Minuten
Seit vielen Jahren gehören die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez in der Rheinlandliga nicht nur fast schon zum Inventar, sondern sind im Rhein-Lahn-Kreis die mit Abstand höchstklassige Mannschaft der Balltreter-Zunft. Am kommenden Sonntag ist es mal wieder soweit: Dann fällt um 17 Uhr der Vorhang zur neuen Runde in der höchsten Liga des Verbandes, die Kickerinnen vom Wirt geben dann ihre Visitenkarte im Landkreis Bernkastel-Wittlich beim ...
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