Hochspannung am letzten Spieltag der Frauen-Rheinlandliga: Ging es für die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez beim Gastspiel in Langenbach darum, mit einem Erfolg die Vize-Meisterschaft perfekt zu machen, brauchte Heimelf des TuS Weitefeld-Langenbach unbedingt Punkte, um das Ziel Klassenverbleib noch zu erreichen. Beide Seiten waren also „zum Siegen verdammt“, wie es der Diezer Trainer Sascha Baier formulierte. In einem packenden Duell hatte sein Team am Ende knapp mit 3:2 (2:1) die Nase vorn und beendete die Runde hinter Meister FC Urbar und vor dem punktgleichen FC Bitburg auf Platz zwei.

Heiler sichert den Sieg

Die Gastgeberinnen präsentierten sich zweikampf- und kopfballstark, verteidigten tief und setzten nach vorne immer wieder Nadelstiche, attestierte Baier Weitefeld eine engagierte Leistung. Sein Team hatte jedoch nach 45 Sekunden bereits die erste Chance durch Lisa Kilian, die aus spitzem Winkel zwar vergab, sich aber mit 48 Toren erstmals zur Torjägerin Nummer eins im Verband krönen konnte. In der Folge kamen die Diezerinnen vermehrt aus der Distanz zu Abschlüssen. So hämmerte in der 10. Minute Michele Schmitt den Ball nach einer Ecke aus 16 Metern in den rechten Winkel – 0:1. Doch die Antwort der Westerwälderinnen ließ nicht lange auf sich warten. Josephine Eva Greb glich unbedrängt von der Strafraumgrenze für den Aufsteiger aus (15.).

Nachdem Versuche von Lara Cleves, Lisa Kilian und Laura Heiler nicht den erhofften Erfolg gebracht hatten, versenkte kurz vor der Pause Michelle Mahlert einen Freistoß von der linken Auslinie aus gut 20 Metern zur erneuten Führung (41.). Weitefeld ließ sich aber nicht entmutigen und kam nach einem lang getretenen Freistoß abermals durch Greb zum Ausgleich (72.). Die Diezer Kapitänin Laura Heiler sorgte dann aber in der 79. Minute „für den insgesamt auch verdienten Auswärtssieg“, bilanzierte Baier.

„Mit dem Auswärtssieg bei einem Gegner, der uns nochmal alles abverlangt hat, gehen wir mit einem guten Gefühl in die Sommerpause.“

Sascha Baier, Trainer SV Diez-Freiendiez

Sein Team sei durch Veränderungen insgesamt besser ins Spiel gekommen, habe die Räume besser nutzen können und immer wieder den Weg „hinter das Abwehrbollwerk und in die Box“ gefunden. „Mit dem Auswärtssieg bei einem Gegner, der uns nochmal alles abverlangt hat, gehen wir mit einem guten Gefühl in die Sommerpause“, so Baier. „Zudem stellten wir weitere Bestmarken auf.“ Der Vizemeister holte im Schnitt 2,3 Punkte, war mit 104 Treffern das mit Abstand offensivstärkste Team und stellte in Lisa Kilian die beste Torjägerin. Für den TuS Weitefeld-Langenbach hingegen geht es nach nur einem Jahr in der höchsten Verbandsklasse wieder zurück in die Bezirksliga.

SV Diez-Freiendiez: Stockenhofen – M. Schuster (80. Spitzer), Kunz, A Schuster, Bassin (69. Cetin), Wuth, Mahlert, Schmitt (80. Seyffer), Heiler, Kilian, Cleves.