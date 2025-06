Mit dem mageren 3:3 (1:1) gegen die Drittvertretung des Zweitligisten SG 99 Andernach können die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez die Rheinlandmeisterschaft endgültig abhaken. „Glückwunsch an den FC Urbar zum Aufstieg“, wiederholte SV-Trainer Sascha Baier seine Worte aus der Vorwoche.

Distanzschuss sitzt zum 1:1 im Winkel

Die Heimelf legte am Wirt mit Chancen im Minutentakt los. Charlotte Wuth (1.), Lisa Kilian (2., 3., 4.), Lara Cleves (5.) und Eila Bassin (8.) vergaben allesamt gute Gelegenheiten. In der 17. Minute nutzte Charlotte Wuth einen Fehler der Andernacher Torhüterin im Spielaufbau dann zur verdienten Führung. In der Folge verpassten es Lisa Kilian und Laura Heiler, den Vorsprung auszubauen. Die „Strafe“ folgte: Per Distanzschuss in den Winkel glichen die „Bäckermädchen“ durch Hannah müller aus (42.).

Der zweite Durchgang verlief dann ausgeglichener, die Kräfte schwanden bei schwülem Wetter auf beiden Seiten.

Lücken im Zentrum des SV nutzte Marie Schneider zum 1:2 (67.). Sechs Minuten später folgte der Ausgleich durch Kapitänin Laura Heiler. Einen lang getretenen Freistoß pflückte sie an der Strafraumgrenze gekonnt runter, überlupfte ihre Gegenspielerin und netzte dann unhaltbar rechts unten ein.

Alle weiteren Angriffsbemühungen der Gastgeberinnen waren letztlich nicht von Erfolg gekrönt, sodass am Ende nach dem zweiten Remis in Folge der Titeltraum auch praktisch beendet war.

„Wir haben wieder einmal unsere zahlreichen Chancen nicht konsequent genutzt. So müssen uns am Ende mit nur einem Punkt begnügen.“

SV-Trainer Sascha Baier nach dem Remis gegen die SG Andernach III

„Auch wenn es nicht unser bestes Spiel war, hatten wir die Partie über weite Phasen gut im Griff. „Wir haben wieder einmal unsere zahlreichen Chancen nicht konsequent genutzt. So müssen uns am Ende mit nur einem Punkt begnügen“, bilanzierte SV-Trainer Sascha Baier nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Erhan Gümüs (Siershahn).

SV Diez-Freiendiez: Stockenhofen, M. Schuster (46. Kunz), A Schuster, Cleves, Bassin (57. Cetin), Wuth, Mahlert, Schmitt (57. Fischer), Heiler, Bilkizi (46. Dietrich), Kilian (69. Spitzer).

Nächste Aufgabe für den SV Diez-Freiendiez: am kommenden Sonntag, 15 Uhr, beim TuS Weitefeld-Langenbach.