SV Diez-Freiendiez ist erneut in prächtiger Torlaune

Ein nächstes Torfestival im spannenden Titelkampf der Rheinlandliga gelang den Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez beim 10:1 (5:0) gegen die SG Vulkania. Die Diezer Frauen verteidigten gegen den Abstiegskandidaten mit einer weiteren souveränen Vorstellung den Platz an der Sonne, der Zweikampf mit dem punktgleichen FC Urbar geht aber bei drei noch ausstehenden Partien weiter.

Offensivschwache Gäste konnten den Rückstand zunächst noch verhindern (6., 9., 10., 18.), ehe Charlotte Wuth nach Steckpass den Torreigen eröffnete (21.).

Nach Foul an Sabrina Bierwage gibt’s Strafstoß

Nachdem wiederum vier gute Möglichkeiten ausgelassen worden waren, verwandelte Kapitänin Laura Heiler einen unstrittigen Strafstoß (Foul an Sabrina Bierwage) zum überfälligen 2:0 (37.). Bis zum Pausenpfiff erhöhte die Heimelf durch Lisa Kilian (41., 45.) und Charlotte Wuth (44.) leistungsgerecht auf 5:0.

Den zweiten Abschnitt dominierten die Gastgeberinnen dann fast nach Belieben weiter. Lisa Kilian (49., 50.) und Sabrina Bierwage (52.) stellten schnell auf 8:0. Den aus SV Sicht glasklaren 2 Elfer nach Foul an Michelle Mahlert in der 57. Minute gab der ansonsten gut amtierende Unparteiische Jörg Kolbeck zur Verwunderung aller nicht.

Dem 9:0 durch Lisa Kilian (78.) folgte ein kleiner Schönheitsfehler – ein klarer Abwehrfehler führte zum Ehrentreffer durch Lorena Alison Martel Panic (82.).

Lisa Kilian stellt mit ihrem 6 Treffer alten Abstand wieder her

Zwei Minuten später aber stellte Lisa Kilian mit ihrem 6 Treffer an diesem Nachmittag den alten Abstand wieder her. Das 10:1 bedeutete gleichzeitig den Endstand vor 50 bestens unterhaltenen Zuschauern am Wirt.

„Wir haben unsere Hausaufgaben im Titelrennen gemacht“, bilanzierte SV-Trainer Sascha Baier den 16. Dreier im 21. Punktspiel der höchsten Klasse des Verbandes. Am kommenden Sonntag gilt es ab 14 Uhr in Tiefenbach im Hunsrück beim Regionalliga-Absteiger SV Holzbach eine hohe Hürde zu meistern.

Diez-Freiendiez: Stockenhofen, M. Schuster (46. Schmitt), Kunz, Cleves, Bassin (55. Dietrich), Wuth, Mahlert, Heiler, Bilkizi, Kilian, Bierwage (55. Spitzer).