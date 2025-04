Eine 0:3 (0:1)-Niederlage mussten die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez im Spitzenspiel der Rheinlandliga beim FC Urbar hinnehmen.

Bis zur 30. Minute erspielten sich dominante Gastgeberinnen schon einige Hochkaräter. Bis zur Pause kamen die Diezerinnen nur durch Laura Heiler und Lisa Kilian zu Abschlüssen. Mit dem 0:1-Rückstand waren die ohne Lara Cleves angetretenen Gäste nach einem Gegentreffer in der 13. Minute gut bedient.

Trotz zwei weiterer Gegentore lief der zweite Abschnitt ausgeglichener. Lisa Kilian vergab die einzig klare Diezer Chance. „Wir waren Urbar heute zu keinem Zeitpunkt gewachsen und haben auch in der Höhe verdient verloren“, so SV-Trainer Sascha Baier. „Nun stehen drei spielfreie Wochen an. Es heißt Wunden zu lecken und gut vorbereitet ins nächste Heimspiel gegen den FV Rübenach zu gehen.“

SV Diez-Freiendiez: Kolter (77. Stockenhofen), Bilkizi, Bassin (31. M. Schuster), A. Schuster, Dietrich, Wuth, Mahlert, Schmitt, Heiler, Kunz (74. Seyffer), Kilian.