3:1 gegen FVH Morbach Stürmerin Jana Rahn erweist sich für Baier-Elf als idealer Joker Stefan Nink 19.10.2026, 09:55 Uhr

i Die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez scheinen die Ergebnisdelle überwunden und die Kurve gekratzt zu haben. Andreas Hergenhahn

Die eingewechselte Jana Rahn war beim 3:1 des SV Diez-Freiendiez gegen Neuling FV Hunsrückhöhe Morbach die tragende Figur: Das 2:1 erzielte sie selbst, zum 3:1 leistete der Neuzugang mustergültig die Vorarbeit.

Mit dem 3:1 (1:1) gegen Aufsteiger FV Hunsrückhöhe Morbach haben die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez ihren Anhängern den ersten Dreier präsentiert und nach dem 3:1 in Rengsdorf nachgelegt. Gäste setzen auf Konter Lisa Kilian traf bereits nach 90 Sekunden den Pfosten, bis zum Pausenpfiff erspielte sich der SV ein klares Plus an Torabschlüssen.







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