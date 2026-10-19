Die eingewechselte Jana Rahn war beim 3:1 des SV Diez-Freiendiez gegen Neuling FV Hunsrückhöhe Morbach die tragende Figur: Das 2:1 erzielte sie selbst, zum 3:1 leistete der Neuzugang mustergültig die Vorarbeit.
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Mit dem 3:1 (1:1) gegen Aufsteiger FV Hunsrückhöhe Morbach haben die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez ihren Anhängern den ersten Dreier präsentiert und nach dem 3:1 in Rengsdorf nachgelegt.
Gäste setzen auf Konter
Lisa Kilian traf bereits nach 90 Sekunden den Pfosten, bis zum Pausenpfiff erspielte sich der SV ein klares Plus an Torabschlüssen.