Ordentlich Kraft aufwenden müssen die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal. Am Samstag gastieren sie beim SV Obersülzen und nur zwei Tage später treffen sie daheim auf den TuS Heltersberg.

Vor einem hammerharten Programm stehen die Fußballerinnen der DSG Breitenthal in der Verbandsliga. Das Team von Trainer Julian Mach muss binnen drei Tagen zweimal antreten. Zunächst gastieren die Breitenthalerinnen am Samstag (18.30 Uhr) beim SV Obersülzen, ehe sie am Montag (19.30 Uhr) den TuS Heltersberg zu Gast haben.

Die Kräfte der Spielerinnen werden sicherlich stark beansprucht, doch die beiden Partien bedeuten auch eine Chance im Abstiegskampf. Im Idealfall könnte das Mach-Team sogar ans rettende Ufer hüpfen. Allerdings sind die Gegner stark. Obersülzen rangiert auf Platz vier, Heltersberg ist Achter. Doch die Hinspiele haben gezeigt, dass die DSG alle Chancen hat. Gegen Obersülzen holte das Team beim 2:2 einen Punkt, und in Heltersberg verloren die Breitenthalerinnen nur unglücklich mit 1:2. Erst kurz vor Schluss fiel in dieser Begegnung der entscheidende Treffer für den TuS Heltersberg.