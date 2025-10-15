Bundespräsident zu Besuch Steinmeier schaut bei der SG 99 Andernach vorbei 15.10.2025, 12:22 Uhr

i Zu Gast bei den Fußballerinnen der SG 99 Andernach: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Norina Toenges. Norina Tönges

Es war ein nicht alltägliches Training für die Andernacher Fußballerinnen diese Woche auf dem Stadionrasen – denn Bundestrainer Frank-Walter Steinmeier war zu Besuch.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat im Rahmen seiner Gesprächsreihe „Ortszeit Deutschland“ das Training der Frauenmannschaft der SG 99 Andernach besucht. Beim Training auf dem Rasen im Stadion nahm sich das Staatsoberhaupt Zeit für Gespräche mit Spielerinnen, Trainerinnen und Vereinsfunktionären des Fußball-Zweitligisten.







