Der FV Berghausen, Gast der DSG-Fußballerinnen, ist mit einer bärenstarken Bilanz aufgestiegen und verblüfft in der neuen Liga. Trotzdem benötigen die Breitenthalerinnen ein Erfolgserlebnis.
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„Absolutes Neuland“, wie es Julian Mach, der Trainer des Frauenfußball-Verbandsligisten DSG Breitenthal, formuliert, wartet am Samstag um 13 Uhr im dritten Heimspiel der Saison mit Klassen-Neuling FV Berghausen auf sein Team. „Ich muss gestehen, dass ich über dieses Team überhaupt nichts weiß“, sagt Mach, steht da jedoch mit seiner Meinung nicht alleine.