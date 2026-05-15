Nach 0:2-Pleite im Hinspiel Standards sind für FFC Montabaur in Riegelsberg tabu Marco Rosbach 15.05.2026, 10:13 Uhr

i In der Hinrunde konnte sich der 1. FFC Montabaur (recht Marie Fischer) nicht gegen den 1. FC Riegelsberg behaupten. Das soll am Sonntag besser laufen. Volker Horz

In den beiden letzten Regionalliga-Spielen der Saison will sich der 1. FFC Montabaur noch um ein, zwei Plätze nach oben schieben. Die Chance dazu haben die Fußballerinnen aus der Kreisstadt bereits am Sonntag, wenn es zu einem Tabellennachbarn geht.

Durch die jüngste 1:2-Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten 1. FSV Mainz 05 II ist der 1. FFC Montabaur in der Regionalliga Südwest von Platz vier auf Platz sechs abgerutscht. Zumindest um eine Position können sich die Fußballerinnen aus der Kreisstadt am Sonntag (13 Uhr) aber schon wieder aus eigener Kraft verbessern.







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