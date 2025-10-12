Fünfter Sieg in Folge für SVH Spitzenreiter Holzbach gewinnt 6:0 beim Schlusslicht 12.10.2025, 11:08 Uhr

i Symbolbild dpa

Sechs Spiele, 16 Punkte: Damit lässt sich arbeiten beim Tabellenführer SV Holzbach, der in der Frauen-Rheinlandliga mit 6:0 beim 1. FFC Montabaur II siegte.

Es läuft für die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach, anders kann man es nicht sagen. Das 6:0 (4:0) beim 1. FFC Montabaur II – zugegebenermaßen als Schlusslicht mit einem Punkt nicht der härteste Gegner – war inklusive Rheinlandpokal der fünfte Sieg in Folge nach dem 2:2 in Rengsdorf, dem einzigen Punktverlust bislang in dieser Runde für den Spitzenreiter.







Artikel teilen

Artikel teilen