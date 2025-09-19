Generalprobe vor Potsdam-Hit Spiel in Elversberg wird für Montabaur zum Härtetest 19.09.2025, 09:59 Uhr

i Im bis dato letzten Kräftemessen zwischen dem 1. FFC Montabaur und der SV Elversberg mussten sich Lynn Bange (blaues Trikot) und ihr Team am 26. April mit 2:4 geschlagen geben. Andreas Hergenhahn

Ein schweres Auswärtsspiel in der Frauen-Regionalliga vor Augen, den Kracher im DFB-Pokal bereits im Sinn: Für den 1. FFC Montabaur ist die vielleicht spannendste Woche der gesamten Saison angebrochen.

Wenn in den vergangenen Jahren von den großen Drei der Fußball-Regionalliga Südwest die Rede war, gehörte die SV Elversberg neben dem 1. FC Saarbrücken und dem inzwischen ist aufgestiegenen FSV Mainz 05 stets zu den Namen, die spontan genannt wurden. Gelang den Männern der Elversberger in der Saison 2022/23 als Aufsteiger aus der Regionalliga in der Dritten Liga der Durchmarsch in die 2.







