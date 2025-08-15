Auch bei den Frauen sind die Staffeln mittlerweile eingeteilt, der Meisterschaftsauftakt erfolgt am 31. August. Eine Woche davor (24. August) steht die erste Runde im Rheinlandpokal an.

Drei Vereine aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis und zwei Mannschaften aus dem Kreis Cochem-Zell nehmen in der kommenden Saison am Spielbetrieb im Frauenfußball teil. Der SV Holzbach ist als Rheinlandligist ranghöchster Vertreter, eine zweite Mannschaft können die Hunsrückerinnen nicht mehr melden.

Mit zwei Mannschaften geht dagegen die SG Sohren/Büchenbeuren an den Start. Die Reserve spielt als 9er-Mannschaft in der Kreisklasse 2 unter anderem mit dem COC-Team FSG Ulmen, die erste Mannschaft der Sohrenerinnen hat als Vizemeister der letztjährigen Kreisklasse den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft und trifft dort unter anderem auf den COC-Vertreter FSG Eifelhöhe Cochem. In der Kreisklasse 1 spielt weiterhin der SV Niederburg.

Rheinlandpokal-Derby Sohren gegen Holzbach

Die Saison beginnt bei den Frauen von der Rheinlandliga abwärts erst am 31. August. Eine Woche davor steht die erste Runde im Rheinlandpokal an. Kreisklässler SV Niederburg hat dann am 24. August Heimrecht gegen den Bezirksligisten Grafschafter SG. Bezirksligist Eifelhöhe Cochem gastiert am gleichen Tag bei der FSG Spessart (Kreisklasse 2). Im Hunsrück kommt es am 24. August zum Derby zwischen Neu-Bezirksligist Sohren und Rheinlandligist Holzbach. An gleicher Stätte fand am Mittwoch ein Testspiel zwischen beiden Klubs statt. Holzbach gewann in Sohren mit 7:0 und schoss dabei alle sieben Tore in Halbzeit eins, es trafen Fabienne Rösel (4), Helen Röhrig, Kim Tannhäuser und Luisa Rössel.

Die Ligeneinteilung bei den Frauen

Rheinlandliga

1. FFC Montabaur II

FC Bitburg

FSG Serrig

FV Rübenach

SC Bad Neuenahr II

SG 99 Andernach III

SG Vulkania Waldkönigen

SV Diez-Freiendiez

SV Dörbach

SV Holzbach

SV Rengsdorf

VfL Trier

Bezirksliga

DJK Morscheid

DJK Utscheid

DJK Watzerath

FSG Eifelhöhe Cochem

FSG Nettetal Rüber

SG Sohren

FV Morbach

Grafschafter SG

SV Ehrang

SV Niederemmel

TuS Issel II

Kreisklasse 1

Rot-Weiss Koblenz

FSG Moseltal Lay (9er)

FSG Osterspai

FSG St. Katharinen

SG Westernohe

SG Eichelhardt (9er)

SV Diez-Freiendiez II

SV Hellenhahn (9er)

SV Niederburg

SV Pfaffendorf (9er)

SV Roßbach/Verscheid

TuS Weitefeld-Langenbach II

Kreisklasse 2

DJK Watzerath II

FC Manderscheid (9er)

FSG Eifelhöhe Ulmen

FSG Spessart

Maifelder SV

SC Rengen

SG Eifel-Mitte Lissendorf (9er)

SG Herresbach (9er)

SG Sohren II (9er)

SG Vulkania Waldkönigen II

SV Mendig

TV Kruft