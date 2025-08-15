Drei Vereine aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis und zwei Mannschaften aus dem Kreis Cochem-Zell nehmen in der kommenden Saison am Spielbetrieb im Frauenfußball teil. Der SV Holzbach ist als Rheinlandligist ranghöchster Vertreter, eine zweite Mannschaft können die Hunsrückerinnen nicht mehr melden.
Mit zwei Mannschaften geht dagegen die SG Sohren/Büchenbeuren an den Start. Die Reserve spielt als 9er-Mannschaft in der Kreisklasse 2 unter anderem mit dem COC-Team FSG Ulmen, die erste Mannschaft der Sohrenerinnen hat als Vizemeister der letztjährigen Kreisklasse den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft und trifft dort unter anderem auf den COC-Vertreter FSG Eifelhöhe Cochem. In der Kreisklasse 1 spielt weiterhin der SV Niederburg.
Rheinlandpokal-Derby Sohren gegen Holzbach
Die Saison beginnt bei den Frauen von der Rheinlandliga abwärts erst am 31. August. Eine Woche davor steht die erste Runde im Rheinlandpokal an. Kreisklässler SV Niederburg hat dann am 24. August Heimrecht gegen den Bezirksligisten Grafschafter SG. Bezirksligist Eifelhöhe Cochem gastiert am gleichen Tag bei der FSG Spessart (Kreisklasse 2). Im Hunsrück kommt es am 24. August zum Derby zwischen Neu-Bezirksligist Sohren und Rheinlandligist Holzbach. An gleicher Stätte fand am Mittwoch ein Testspiel zwischen beiden Klubs statt. Holzbach gewann in Sohren mit 7:0 und schoss dabei alle sieben Tore in Halbzeit eins, es trafen Fabienne Rösel (4), Helen Röhrig, Kim Tannhäuser und Luisa Rössel.
Die Ligeneinteilung bei den Frauen
Rheinlandliga
1. FFC Montabaur II
FC Bitburg
FSG Serrig
FV Rübenach
SC Bad Neuenahr II
SG 99 Andernach III
SG Vulkania Waldkönigen
SV Diez-Freiendiez
SV Dörbach
SV Holzbach
SV Rengsdorf
VfL Trier
Bezirksliga
DJK Morscheid
DJK Utscheid
DJK Watzerath
FSG Eifelhöhe Cochem
FSG Nettetal Rüber
SG Sohren
FV Morbach
Grafschafter SG
SV Ehrang
SV Niederemmel
TuS Issel II
Kreisklasse 1
Rot-Weiss Koblenz
FSG Moseltal Lay (9er)
FSG Osterspai
FSG St. Katharinen
SG Westernohe
SG Eichelhardt (9er)
SV Diez-Freiendiez II
SV Hellenhahn (9er)
SV Niederburg
SV Pfaffendorf (9er)
SV Roßbach/Verscheid
TuS Weitefeld-Langenbach II
Kreisklasse 2
DJK Watzerath II
FC Manderscheid (9er)
FSG Eifelhöhe Ulmen
FSG Spessart
Maifelder SV
SC Rengen
SG Eifel-Mitte Lissendorf (9er)
SG Herresbach (9er)
SG Sohren II (9er)
SG Vulkania Waldkönigen II
SV Mendig
TV Kruft