FVR-Hallenmasters in Limburg Sohrenerinnen rücken für Weyerbusch nach 23.01.2025, 15:28 Uhr

i Am Samstag ab 17.30 Uhr messen sich in Limburg sechs Mannschaften bei der Endrunde des Hallenmasters des Fußballverbandes Rheinland (FVR) – mit dabei sind auch die beiden Hunsrück-Vertreter SV Holzbach (in Rot mit Franziska Heich) und SG Sohren/Büchenbeuren (am Ball Änni Schuch). Dennis Irmiter

In der „Heimhalle“ des Titelverteidigers SV Diez-Freiendiez findet das FVR-Hallenmasters der Frauen statt. Mit dabei ist auch die SG Sohren/Büchenbeuren als Nachrücker für den SSV Weyerbusch.

In Hessen wird der Futsal-Rheinlandmeister der Frauen ermittelt: Am Samstag ab 17.30 Uhr messen sich in Limburg sechs Mannschaften bei der Endrunde des Hallenmasters des Fußballverbandes Rheinland – mit dabei sind auch die beiden Hunsrück-Vertreter SV Holzbach und SG Sohren/Büchenbeuren.

