Die SG Sohren/Büchenbeuren darf sich über einen Transfercoup bei ihren Fußballerinnen freuen: Ab der kommenden Saison wird Theresa Brück das Trikot der SG überstreifen. Warum die ehemalige U15-Nationalspielerin und U17-Bundesliga-Spielerin bei der SG 99 Andernach, für die zuletzt in der Regionalliga-Reserve spielte, nun in die Kreisklasse geht, hat mehrere Gründe.

„Ausschlaggebend war, dass ich ab September studieren werde und nicht mehr ganz so den Fokus auf Fußball wie die letzten drei, vier Jahre legen kann“, sagt die 20-jährige Neuerkircherin, die ein Studium bei der Polizei beginnen wird und sich für Köln und Bonn beworben hat. Aber es gab auch noch andere Gründe. „Niklas und Oli haben die ganze Zeit auf mich eingeredet“, schmunzelt Theresa Brück. Niklas Bongard und Oliver Schuch heißen die Genannten, Bongard trainierte bislang mit dem Karbacher Oberliga-Spieler Marian Kunz die Sohrener Fußballerinnen, Schuch ist der Abteilungsleiter der SG. Und das Einreden half, Theresa Brück, die bislang die B-Juniorinnen der SG trainiert hat, schnürt nun auch die Schuhe für Sohren – und wird spielende Co-Trainerin, Bongard und Kunz bleiben zudem als Trainer.

Spielende Co-Trainerin bei Bongard und Kunz

„Dass ich spielende Co-Trainerin werden soll, hat mir super gefallen. Ich habe die Mädels total ins Herz geschlossen und freue mich, mit ihnen zusammenzuspielen“, sagt die 17fache Zweitliga-Spielerin, die in der Innenverteidigung spielen kann, in Sohren aber vielleicht ins zentrale Mittelfeld rückt. Trotz Zweitliga-Erfahrung war die Zeit in Andernach eine, die sie so bezeichnet: „Ich sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es hat mir supergut gefallen, dort spielen zu können, aber ich hatte in der Ersten dann wenig Spielzeit, bin in die Zweite gegangen. Aber der Aufwand für Regionalliga wäre einfach zu hoch, ich brauche mal was Neues.“

Darüber sind sie in Sohren natürlich froh. Niklas Bongard sagt: „Theresa ist die beste Fußballerin im Umkreis. Ihre Qualität und Erfahrung werden der Mannschaft gut tun.“ Erfahrung mit 20? „Sie hat schon viel erlebt, sie wird den jungen Spielerinnen viel helfen können. Wir hatten diese Saison am ersten Spieltag ein Durchschnittsalter von 16,7 Jahren.“ Am letzten Spieltag stand Sohren auf Tabellenplatz zwei, Meister wurde die DJK Morscheid. Gerade mit dem Hintergrund der Verpflichtung von Theresa Brück wäre natürlich die Bezirksliga ein geeignetes Spielfeld für die SG. Bongard sagt: „Wir haben mal überlegt, ob es nicht möglich wäre, die Bezirksligen glatt zuziehen, weil eine elf und die andere zwölf Mannschaften hat.“ Ob es aber eine Relegation geben könnte, ist völlig offen, offiziell angefragt hat Sohren deshalb beim Verband noch nicht. Ansonsten soll es kommende Saison klappen. „Das Ziel ist, aufzusteigen“, sagt Bongard, „rein sportlich waren wir jetzt schon die beste Mannschaft der Liga, aber es fehlt halt noch an Erfahrung.“ Die kommt mit Theresa Brück nun dazu. Und eine weitere Neue gibt es zudem: Vom SV Holzbach II kommt Yola Adams zur SG.