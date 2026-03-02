Rheinlandpokal-Aus : SG-Reserve verliert 0:3 gegen Montabaur
Die Frauenmannschaften der SG 99 Andernach waren am Wochenende im Einsatz.
Für die Reserve der SG 99 Andernach setzte es im Frauen-Rheinlandpokal vor gut 120 Zuschauern eine 0:3-Niederlage gegen den 1. FFC Montabaur. Torschützinnen für Montabaur waren Marie Fischer (8., 78.) und Helena Frensch (76.). In einem von Zweikämpfen geprägten Spiel erarbeite sich Montabaur schon in der ersten Hälfte leichte Vorteile.